Эшли Барти – Каролина Плишкова 2:1 (6:3, 6:7, 6:3)

К слову Ястремская потерпела сенсационное поражение в полуфинале турнира WTA

Первая ракетка мира чрезвычайно агрессивно начала матч. За три гейма Плишкова не выиграла ни одного розыгрыша. В итоге Барти повела 4:0.

После этого Каролина дважды сделала брейк, но австралийка довела партию до победы – 6:3.

На старте второго сета Барти снова оформила брейк и повела в счете. Но на этот раз Плишкова навязала борьбу. Отыграв брейк, чешская теннисистка удачно провела два гейма на своей подаче.

В 11 гейме Барти сделала брейк и повела 6:5. И австралийка не смогла подать на матч, ведь Плишкова ответила обратным брейком. На тай-брейке Плишкова отыграла гораздо лучше и взяла партию.

На старте третьего сета Плишкова много ошибалась: в действиях чешки прослеживались нервность. Барти сразу этим воспользовалась и повела 3:0. Оказалось, что одного брейка хватит, чтобы Барти выиграла матч.