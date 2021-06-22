"Не фарт" росіян на Євро

Російська збірна не змогла нічого показати у матчі проти Данії та логічно програла з розгромним рахунком 1:4. Ця поразка стала для команди Станіслава Черчесова другою на груповому раунді чемпіонату Європи -2020.

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Після трьох поєдинків Бельгія з 9 очками вийшла у плей-офф Євро-2020. З другого місця путівку в 1/8 фіналу здобула Данія. Третю сходинку у групі В посіла Фінляндія, а росіяни залишились на дні таблиці. Цікаво, що у Данії, Фінляндії та Росії по три очки, але за додатковими показниками суперники розподілились саме так.

У 2012 році Росія фінішувала на третьому місці. А вже через чотири роки у 2016 ганебно взяла лише одне очко та посіла 4 позицію.

Як зіграла Росія на Євро-2020