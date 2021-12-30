Главное событие года в боксе: поединок Усик – Джошуа возглавил рейтинг The Ring
Источник:The Ring
Авторитетное издание The Ring назвало бой украинца Александра Усика против Британца Энтони Джошуа главным событием 2021-го года в боксе. На такое решение повлияла также атмосфера на стадионе в Лондоне.
Событие года: бой Усик – Джошуа
В последние дни 2021-го года известный боксерский журнал назвал победителей премии "The Ring Awards", которую вручают в десяти различных номинациях. Среди них – боксер года, бой года, нокаут года и другие.
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Бой 25-го сентября на стадионе в Лондоне, в котором соревновались Усик и Джошуа, назвали событием года. На такое звание повлиял сам бой, результат и атмосфера, которая царила на стадионе. Поскольку посмотреть поединок пришло 68 тысяч зрителей.
Этот бой в номинации обошел такие поединки, как Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер, Сауль Альварес – Калеб Плант и Теренс Кроуфорд – Шон Портер.
Усик сенсационно победил Джошуа
- В конце сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне Усик победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- После поражения британец активировал опцию о реванше.
- Усик заявлял, что хочет, чтобы следующее противостояние прошло в Украине. Однако недавно промоутер Джошуа опроверг такой вариант. Он отметил, что скорее всего следующий бой между украинцем и британцем состоится в Великобритании.
- Также он добавил, что поединок может состояться уже в апреле 2022-го года.