Событие года: бой Усик – Джошуа

В последние дни 2021-го года известный боксерский журнал назвал победителей премии "The Ring Awards", которую вручают в десяти различных номинациях. Среди них – боксер года, бой года, нокаут года и другие.

Кстати Усик не впечатлил: журнал The Ring назвал имя лучшего боксера 2021 года

Бой 25-го сентября на стадионе в Лондоне, в котором соревновались Усик и Джошуа, назвали событием года. На такое звание повлиял сам бой, результат и атмосфера, которая царила на стадионе. Поскольку посмотреть поединок пришло 68 тысяч зрителей.

Этот бой в номинации обошел такие поединки, как Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер, Сауль Альварес – Калеб Плант и Теренс Кроуфорд – Шон Портер.

Усик сенсационно победил Джошуа

В конце сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне Усик победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.

После поражения британец активировал опцию о реванше.

Усик заявлял, что хочет, чтобы следующее противостояние прошло в Украине. Однако недавно промоутер Джошуа опроверг такой вариант. Он отметил, что скорее всего следующий бой между украинцем и британцем состоится в Великобритании.

Также он добавил, что поединок может состояться уже в апреле 2022-го года.

К слову. Премия The Ring вручается ежегодно уже с 1928-го года, когда издание впервые объявило свою версию "боксера года". Не так давно двум украинцам посчастливилось ее добыть. В 2017-м лучшим боксером по версии журнала был Василий Ломаченко, а в 2018-м – Александр Усик.