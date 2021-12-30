Подія року: бій Усик - Джошуа
В останні дні 2021-го року відомий боксерський журнал назвав переможців премії "The Ring Awards", яку вручають в десяти різних номінаціях. Серед них – боксер року, бій року, нокаут року та інші.
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Бій 25-го вересня на стадіоні в Лондоні, в якому змагалися Усик та Джошуа назвали подією року. На таке звання вплинув сам бій, результат та атмосфера, яка панувала на стадіоні. Оскільки подивитися поєдинок прийшло 68 тисяч глядачів.
Цей бій у номінації обійшов такі поєдинки, як Сауль Альварес – Біллі Джо Сондерс, Тайсон Ф'юрі - Деонтей Уайлдер, Сауль Альварес - Калеб Плант та Теренс Кроуфорд – Шон Портер.
Усик сенсаційно переміг Джошуа
- Наприкінці вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Після поразки британець активував опцію про реванш.
- Усик заявляв, що хоче, аби наступне протистояння відбулося в Україні. Проте нещодавно промоутер Джошуа заперечив такий варіант. Він зазначив, що скоріш за все наступний бій між українцем та британцем відбудеться у Великобританії.
- Також він додав, що поєдинок може відбутися вже у квітні 2022-го року.