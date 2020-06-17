Во вторник, 16 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Сколько футболистов "Карпат" остались больными COVID-19

Во вторник, 16-го июня, прошло 15 дней после объявления вынужденного карантина у "Карпат" из-за вспышки заболевания COVID-19. Команда выходит из карантина и готовится к матчу с "Олимпиком".

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По состоянию на 16 июня 8 игроков и 5 работников ФК "Карпаты" все еще имеют признаки коронавируса и остаются на изоляции. В клубе утверждают, что у этих людей не было контактов с другими игроками.

Коронавирус в "Карпатах": главное

Во время подготовки "Карпат" к матчу чемпионата Украины против "Мариуполя" у футболистов и персонала "Карпат" обнаружили положительные тесты на COVID-19.

Поэтому поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая. Также были перенесены поединки с "Ворсклой" и СК "Днепр-1".

Сообщалось, что "Карпаты" проводили командные тренировки, не зная результатов предварительного тестирования.

1 июня "Карпаты" прошли повторное тестирование, в результате которого меньше, чем половина тестов дали положительные результаты.

Всего тест сдали 65 человек. С тех пор "Карпаты" официально ушли на двухнедельный карантин.

Сборная Украины сыграет с Россией в отборе на ЧЕ-2022

Мужская сборная Украины по гандболу узнала соперников по отборочному турниру на чемпионат Европы-2022. Сборная Украины попала в группу 3, в которой сыграет с Россией, Чехией и Фарерскими островами.

Чемпионат Европы по гандболу 2022: главное

Команды, которые займут первые два места в группах, и четыре лучшие из тех, кто займет третье место, выйдут в финальную часть европейского первенства.

Отборочные матчи будут проходить с ноября 2020 по май 2021 года, все команды сыграют между собой в формате матчей дома и на выезде.

Финальный турнир Евро-2022 пройдет с 13-го по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии. Туда уже пробились хозяева турнира, а также действующий чемпион Европы Испания и серебряные призеры последнего европейского первенства Хорватия.

УЕФА изменил города финалов Лиги чемпионов

Пандемия COVID-19 внесла изменения в планы УЕФА относительно городов-хозяев финалов следующих розыгрышей Лиги чемпионов. Финал турнира сезона 2019/2020 не произойдет в Стамбуле (Турция), как планировалось ранее.

Кстати "Шахтер" узнал, где и как доиграет сезон в Лиге Европы

УЕФА решил провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов в этом сезоне в рамках "финала восьми" в Лиссабоне (Португалия).

Официально об этом будет сообщено после заседания исполкома УЕФА, которое состоится 17 июня.

Забавная реакция Кличко на свою оговорку о "пис*ке"

Мэр Киева Виталий Кличко уже привык к своим языковым ляпам и научился смеяться над ними. 15 июня во время онлайн пресс-конференции Кличко запутался в собственных словах, что вызвало бурный смех у всех, кто это услышал. Теперь мэр записал видео, в котором иронизирует над собой и конфузом.