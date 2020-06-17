УЕФА официально сменил города финалов Лиги чемпионов
Пандемия COVID-19 внесла изменения в планы УЕФА в отношении городов-хозяев финалов следующих розыгрышей Лиги чемпионов. Финал турнира сезона 2019/2020 не состоится в Стамбуле (Турция), как планировалось ранее.
УЕФА определился с местом проведения финальных матчей Лиги чемпионов в 2021 и 2022 годах. Решение принято официально по итогам исполкома УЕФА.
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УЕФА смещает финалы
Финал в Стамбуле, который должен был пройти в этом году, будет перенесен на следующий год. А финал в Санкт-Петербурге (Россия), соответственно, на сезон – 2021/22.
УЕФА решил провести остаток матчей Лиги чемпионов этого сезона в рамках "финала восьми" в Лиссабоне (Португалия).
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Где пройдут финалы ЛЧ
- 2020 – Лиссабон (стадион в процессе обсуждения)
- 2021 – Стамбул (Олимпийский стадион Ататюрк)
- 2022 – Санкт-Петербург (Стадион Санкт-Петербург)
- 2023 – Мюнхен (Арена Мюнхен)
- 2024 – Лондон (Уэмбли)