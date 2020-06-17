У вівторок, 16 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Скільки футболістів "Карпат" залишилися хворими на COVID-19

У вівторок, 16-го червня, минуло 15 діб після оголошення вимушеного карантину у "Карпат" через спалах захворювання на COVID-19. Команда виходить з карантину та готується до матчу з "Олімпіком".

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Станом на 16 червня 8 футболістів та 5 працівників ФК "Карпати" все ще мають ознаки коронавірусу і продовжують залишатися ізольованими. У клубі переконують, що в цих людей не було контактів з іншими гравцями.

Коронавірус у "Карпатах": головне

Під час підготовки "Карпат" до матчу чемпіонату України проти "Маріуполя" у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19.

Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня. Також було перенесено поєдинки з "Ворсклою" та СК "Дніпро-1".

Повідомлялося, що "Карпати" проводили командні тренування, не знаючи результатів попереднього тестування.

1 червня "Карпати" пройшли повторне тестування, у результаті якого менше, аніж половина тестів дали позитивні результати.

Всього тест здали 65 осіб. Відтоді "Карпати" офіційно пішли на двотижневий карантин.

Збірна України зіграє з Росією у відборі на ЧЄ-2022

Чоловіча збірна України з гандболу дізналася суперників по відбірковому турніру на чемпіонат Європи-2022. Збірна України потрапила в групу 3, в якій зіграє з Росією, Чехією і Фарерськими островами.

Чемпіонат Європи з гандболу 2022 року: головне

Команди, які займуть перші два місця в групах і чотири найкращі з тих, хто посяде третє місце, вийдуть до фінальної частини європейської першості.

Відбіркові матчі будуть проходити з листопада 2020 по травень 2021 року, всі команди зіграють між собою у форматі матчів вдома та на виїзді.

Фінальний турнір Євро-2022 пройде з 13-го по 30 січня 2022 в Словаччині та Угорщині. Туди вже пробилися господарі турніру, а також чинний чемпіон Європи Іспанія та срібні призери останньої європейської першості Хорватія.

УЄФА змінив міста фіналів Ліги чемпіонів

Пандемія COVID-19 внесла зміни у плани УЄФА щодо міст-господарів фіналів наступних розіграшів Ліги чемпіонів. Фінал турніру сезону 2019/2020 не відбудеться у Стамбулі (Туреччина), як планувалося раніше.

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УЄФА вирішив провести решту матчів Ліги чемпіонів цього сезону у рамках "фіналу восьми" у Лісабоні (Португалія).

Офіційно про це буде повідомлено після засідання виконкому УЄФА, яке відбудеться 17 червня.

Кумедна реакція Кличка на свою обмовку про "піс*ку"

Мер Києва Віталій Кличко вже звик до своїх мовних ляпів і навчився сміятися з них. 15 червня під час онлайн пресконференції Кличко заплутався у власних словах, що викликало бурхливий сміх у всіх, хто це почув. Тепер міський голова записав відео, в якому іронізує над собою і конфузом.