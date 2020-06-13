В пятницу, 12 июня, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Неординарное место боя Усика

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что бой украинца Александра Усика с британцем Дереком Чисорой может состояться на территории сада промоутерской компании в Брентвуде в 25 километрах от Лондона. Бой состоится без зрителей.

Читайте также Лопес может положить Ломаченко на ринг – чемпион мира Санта Крус

Ранее он исключал возможность организации боя с Чисорой в саду своего имения, но теперь Хирн не исключил, что обстоятельства заставят его пойти на такой шаг.

Победитель боя Усик – Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Отмена гран-при Формулы-1

Формула-1 официально подтвердила, что в сезоне-2020 из-за пандемии коронавируса не досчитается еще трех этапов. Ими стали: гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии.

Руководство гонок будет искать альтернативные варианты для заполнения календаря. Всего необходимо провести восемь гонок – это необходимый минимум для определения чемпиона Формулы-1.

Организаторы сезона рассчитывают в 2020 году провести минимум 15 гран-при, что позволит получить выплаты по телевизионным контрактам.

Стоит прочитать Уникальный выход: фанат из Польши арендовал кран для просмотра матча любимой команды – фото

Зинченко в символической команде мира

Футболист национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную исполнителей 1996 года рождения. Он оказался единственным украинцем в ней, но рядом с ним оказался партнер из "Мансити".

Такие виртуальные команды составил известный портал Bleacher Report Football. Представители СМИ просмотрели всех футболистов начиная с 1985-го до 2000-го года рождения.

Игроков оценивали по уровню продуктивности на футбольном поле и способностям.

Брайанта посмертно наградили премией

Легендарный баскетболист Коби Брайант отмечен премией за вклад в развитие Лос-Анджелеса. Спортсмен посмертно награжден премией Эмми.

Spalding is releasing this Kobe Bryant basketball on Monday 6/15, in a limited edition Mamba snakeskin cover. pic.twitter.com/8pC8tIfXL2 — Nick DePaula (@NickDePaula) June 11, 2020

Также в честь баскетболиста Компания Spalding выпустит мяч. В продажу он поступит в ограниченном количестве с 15 июня. На нем будет автограф спортсмена и характерный окрас под змеиную кожу в честь прозвища Коби.