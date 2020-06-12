Болельщик польского клуба "Шленск" Томаш Жолкевич придумал, как обойти запрет властей на посещение стадиона. Для просмотра матча любимой команды болельщик взял в аренду подъемный кран.

Фанат отправился на выездной матч своей команды против "Вислы". Препятствием не стал закрытый для посещения стадион в связи с пандемией коронавируса, пишет Onet.

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Обошел стороной ограничения

Незадолго до начала встречи Томаш арендовал строительный кран, чтобы посмотреть за игрой любимой команды с высоты 22 метров.

По словам фаната, сначала владелец подъемника не хотел брать с него деньги. Но тот настоял на своем и заплатил сто злотых. Подчеркивая, что каждая работа должна быть оплачиваемой, а также он в результате посвятил Томашу два с половиной часа.

A fan in Poland missed football so much he rented a crane to watch his team play. https://t.co/z37rSTzuor — SPORTbible (@sportbible) June 11, 2020

Такой уникальный выход из ситуации обошелся Жолкевичу в 100 злотых (примерно 700 гривен).

Теперь клуб сообщил в Twitter, что хочет отблагодарить остроумного поклонника, поэтому просит предоставить о нем информацию, если у кого-то она есть.

В итоге болельщик не зря посетил матч и увидел победу своей любимой команды. "Шленск" одолел соперника со счетом 2:1.

Добавим, что "Шленск" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 46 очков в 29 матчах.