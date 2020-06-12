Лопес может положить Ломаченко на ринг – чемпион мира Санта Крус
Чемпион мира в четырех весовых дивизионах мексиканец Лео Санта Крус считает, что поединок должен быть впечатляющим. По его мнению, Лопес является достойным соперником для украинца и может нанести ему поражение.
Боксер поделился своими ожиданиями от поединка, пишет Vringe.
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Достойный соперник для Ломаченко
По словам Круса, он с нетерпением ждет поединка между украинцем и американцем. Этот поединок подарил ему новую идею и надежду. Теперь боксер тоже надеется на скорейший камбэк на ринг.
Он считает Лопеса наиболее достойным соперником для Ломаченко. По его мнению, Лопес – прирожденный легковес. Ему по силам поймать украинца ударом, который сможет принести ему победу над Ломаченко.
Лопес – мощный и взрывной боксер. Он умеет ярко поймать соперника на ударе,
– заявил Санта Крус.
Добавим, что бой планируют провести со зрителями на трибунах. Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Именно на арене этого клуба может состояться бой.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Поединок между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).
- Из-за пандемии COVID-19 бой вынужденно перенесли.
- Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.
- Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO.
- Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.