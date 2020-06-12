Чемпион мира в четырех весовых дивизионах мексиканец Лео Санта Крус считает, что поединок должен быть впечатляющим. По его мнению, Лопес является достойным соперником для украинца и может нанести ему поражение.

Боксер поделился своими ожиданиями от поединка, пишет Vringe.

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Достойный соперник для Ломаченко

По словам Круса, он с нетерпением ждет поединка между украинцем и американцем. Этот поединок подарил ему новую идею и надежду. Теперь боксер тоже надеется на скорейший камбэк на ринг.

Он считает Лопеса наиболее достойным соперником для Ломаченко. По его мнению, Лопес – прирожденный легковес. Ему по силам поймать украинца ударом, который сможет принести ему победу над Ломаченко.

Лопес – мощный и взрывной боксер. Он умеет ярко поймать соперника на ударе,

– заявил Санта Крус.

Добавим, что бой планируют провести со зрителями на трибунах. Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Именно на арене этого клуба может состояться бой.

Ломаченко – Лопес: главное о бое