Коби Брайант посмертно награжден престижной премией
Легендарный баскетболист Коби Брайант удостоен премии за вклад в развитие Лос-Анджелеса. Спортсмен посмертно награжден премией Эмми.
О награде сообщает официальный сайт американской телевизионной академии. Награда будет официально присуждена баскетболисту 18 июля на 72-й церемонии Эмми.
Читайте также В США опубликовали результаты вскрытия тела пилота вертолета Коби Брайанта
Коби немало занимался благотворительной деятельностью, был активным человеком и вдохновлял других людей.
Также в честь баскетболиста Компания Spalding выпустит мяч. В продажу они поступят в ограниченном количестве с 15 июня. На нем будет автограф спортсмена и характерная окраска под змеиную кожу в честь прозвища Коби.
Что известно о смерти Коби Брайанта
- Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января по местному времени.
- Все девять человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
- В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
- В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его смерти.
- Журнал Time посвятил обложку погибшей легенде баскетбола. Во всем мире появились граффити в его честь.