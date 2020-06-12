Зинченко попал в сборную лучших футболистов мира
Футболист национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную исполнителей 1996 года рождения. Он оказался единственным украинцем в ней, но рядом с ним оказался партнер из "Мансити".
Такие виртуальные команды собрал известный портал Bleacher Report Football. Представители СМИ просмотрели всех футболистов начиная с 1985-го до 2000-го года рождения.
Читайте также Зинченко стал членом исполкома УАФ: изменения в руководстве организации
Не обошлось без украинца
Игроков оценивали по уровню производительности на футбольном поле и способностями.
В символической сборной Зинченко расположился на позиции левого защитника. Именно на этом месте сейчас использует парня главный наставник "Мансити" Хосеп Гвардиола.
Вся сборная Dream Team-1996 выглядит следующим образом:
- Вратарь: Андре Онана (Камерун, "Аякс")
- Защитники: Бенжамен Павар (Франция, "Бавария"), Джанлука Манчини (Италия, "Рома"), Лукас Эрнандес (Франция, "Бавария"), Александр Зинченко (Украина "Манчестер Сити").
- Полузащитники: Родри (Испания, "Атлетико"), Артур (Бразилия, "Барселона"), Юлиан Брандт (Германия, "Боруссия" Д)
- Нападающие: Кингсли Коман (Франция, "Бавария"), Тимо Вернер (Германия, Лейпциг), Лерой Сане (Германия, "Манчестер Сити").
Добавим, что недавно появилась информация, что в свое время Александр Зинченко мог получить российский паспорт. Футболист опроверг эту информацию, сказав, что это полный бред.
Карьера Александра Зинченко: главное
- После расторжения контракта с донецким "Шахтером" Александр Зинченко некоторое время находился без клуба, а в 2015-м перебрался в "Уфу". Сыграл 31 матч и забил два гола.
- В том же году молодой полузащитник дебютировал за сборную Украины, а летом 2016-го подписал контракт с "Мансити".
- Этим же летом перешел на правах аренды в ПСВ, где сыграл в 12 матчах и отдал 3 голевые передачи.
- В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 18 матчей и забил один мяч. Команда из Манчестера занимает вторую строчку турнирной таблицы, в ее активе 57 набранных пунктов.