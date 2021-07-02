Украинцы среди лучших на Евро-2020, поражение Свитолиной и Костюк: новости спорта 1 июля

В четверг, 1 июля, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте от Спорт24.

Футболисты сборной Украины попали в топ-20 лучших игроков Евро-2020

Сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020. Сразу трое футболистов команды Андрея Шевченко вошли в топ-20 лучших игроков турнира.

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Украинская сборная сенсационно шагает в четвертьфинал Евро-2020, одолев шведов (2:1). Победный гол в составе "сине-желтых" забил Артем Довбик. После такого успеха сразу несколько игроков команды Андрея Шевченко находятся среди лучших футболистов на этом турнире.

Кто попал в топ-20 среди украинцев

Андрей Ярмоленко

Николай Матвиенко

Александр Зинченко

В шаге от бронзового места останавливается Ярмоленко – 4 место. Матвиенко и Зинченко находятся рядом друг с другом – 17-и 20-позиции соответственно.

Свитолина сенсационно проиграла во втором круге Уимблдона

Элина Свитолина сенсационно вылетела с Уимблдона. Украинка в 1/32 финала уступила польской теннисистке Магде Линнет.

На предыдущем Уимблдоне, который состоялся в 2019 году, Свитолина дошла до полуфинала. В 2021 году на Уимблдоне после второго круга больше не осталось украинок.

Марта Костюк тоже потерпела поражение

Параллельно со Свитолиной поражение потерпела Марта Костюк. Марта уступила латвийской теннисистке Анастасии Севастовой.

Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших тяжеловесов всех времен

Легендарные украинские боксеры, члены Международного зала боксерской славы и многократные чемпионы мира – Виталий и Владимир Кличко вошли в топ-15 рейтинга лучших боксеров мира в истории, составленный порталом Boxrec.

Владимир Кличко признан лучшим супертяжеловесом в истории бокса, заняв первую позицию и опередив Леннокса Льюиса и Рокки Марчиано, которые вошли в призовую тройку.

Виталий расположился на 13-м месте, опередив, к слову, Майка Тайсона.

Лионель Месси больше не игрок Барселоны

Живая легенда футбола Лионель Месси остался без клуба. В аргентинского нападающего закончился контракт с каталонской Барселоной.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, контракт Месси с Барселоной действовал до 30 июня 2021 года. Ни Месси, ни Барселона не объявляли о пролонгации соглашения.