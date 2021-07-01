Владимир Кличко признан лучшим супертяжеловесом в истории бокса, заняв первую позицию и опередив Леннокса Льюиса и Рокки Марчиано, которые вошли в призовую тройку.

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Виталий расположился на 13-м месте, опередив, к слову, Майка Тайсона.

Отметим, что из действующих боксеров в топ-15 рейтинга вошли Энтони Джошуа (12 позиция) и Тайсон Фьюри (15 место).

К слову. Рейтинг Boxrec составляется компьютерами, которые анализируют множество различных факторов: количество боев, сила оппозиции и т.д.

Владимир Кличко еще вернется?