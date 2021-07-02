Футболісти збірної України потрапили у топ-20 найкращих гравців Євро-2020

Збірна України вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020. Відразу троє футболістів команди Андрія Шевченка увійшли у топ-20 найкращих гравців турніру.

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Українська збірна сенсаційно крокує у чвертьфінал Євро-2020, здолавши шведів (2:1). Переможний гол у складі "синьо-жовтих" забив Артем Довбик. Після такого успіху відразу декілька гравців команди Андрія Шевченка перебувають серед найкращих футболістів на цьому турнірі.

Хто потрапив у топ-20 серед українців

Андрій Ярмоленко

Микола Матвієнко

Олександр Зінченко

За крок до бронзового місця зупиняється Ярмоленко – 4 місце. Матвієнко та Зінченко перебувають поруч один біля одного – 17-та та 20-та позиції відповідно.

Світоліна сенсаційно програла в другому колі Вімблдону

Еліна Світоліна сенсаційно вилетіла з Вімблдону. Українка в 1/32 фіналу поступилася польській тенісистці Магді Ліннет.

На попередньому Вімблдоні, який відбувся у 2019 році, Світоліна дійшла до півфіналу. У 2021 році на Вімблдоні після другого кола більше не залишилося українок.

Марта Костюк теж зазнала поразки

Паралельно зі Світоліною поразки зазнала Марта Костюк. Марта поступилася латвійській тенісистці Анастасії Севастовій.

Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих важковаговиків усіх часів

Легендарні українські боксери, члени Міжнародного залу боксерської слави і багаторазові чемпіони світу – Віталій і Володимир Кличко увійшли до топ-15 рейтингу найкращих боксерів світу в історії, складений порталом Boxrec.

Володимир Кличко визнаний найкращим супертяжем в історії боксу, зайнявши першу позицію і випередивши Леннокса Льюїса і Роккі Марчіано, які увійшли до призової трійки.

Віталій розташувався на 13-му місці, випередивши, до слова, Майка Тайсона.

Ліонель Мессі більше не гравець Барселони

Жива легенда футболу Ліонель Мессі залишився без клубу. В аргентинського нападника закінчився контракт з каталонською Барселоною.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, контракт Мессі з Барселоною був чинний до 30 червня 2021 року. Ні Месі, ні Барселона не оголошували про пролонгацію угоди.