Марта Костюк – Анастасия Севастова 1:2 (6:1, 4:6, 3:6)

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В первом сете на корте была только Марта Костюк. Наша теннисистка выиграла 4 гейма подряд, после чего капитулировала на своей подаче.

Локальная неудача не повлияла на Марту, которая сделала еще один брейк и довела сет до разгрома.

Во втором сете украинка проиграла свою подачу в четвертом гейме и позволила Севастовой повести 4:1. Но Марта не сложила оружие и выиграла три гейма подряд – 4:4.

К сожалению, Марта не смогла выдержать темп латвийки. Севастова сделала очередной брейк и выиграла сет.

Костюк неудачно начала третью партию. Проиграв свою подачу, Марта позволила Севастовой выйти вперед 3:0. После этого украинка сделала попытку вернуться в игру.

Костюк выиграла два гейма, но в шестом не смогла защитить свою подачу – 4:2. Латвийка дважды отстояла свою подачу и выиграла поединок.