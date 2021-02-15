Гладкий стал лучшим игроком 14 тура УПЛ: как нападающий оформил дубль – видео
Форвард луганской Зари Александр Гладкий получил звание лучшего игрока 14 тура УПЛ. Такое решение экспертного совета.
Источник:УПЛ
В целом борьбу за звание лучшего игрока 14 тура вели три футболиста, которые оформили дубли.
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- Александр Гладкий забил дважды в ворота Десны и принес своей команде победу.
- Алваро тоже оформил дубль. Он забил два гола в ворота Миная, а Львов победил на выезде.
- Артем Беседин отметил свое возвращение после годовой дисквалификации дублем в ворота Олимпика в первом матче. Оба его гола оказались довольно похожими – Цыганков пробивал со штрафного, вратарь отбивал мяч, а форвард оказался первым на добивании, в падении головой отправляя мяч в ворота.
И все же победу в опросе эксперта одержал именно Гладкий. Нападающий Зари набрал пять баллов, в то время как форвард Динамо Артем Беседин – три, а львовянин Альваро – один.
Видеообзор матча Заря – Десна
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