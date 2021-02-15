Форвард луганской Зари Александр Гладкий получил звание лучшего игрока 14 тура УПЛ. Такое решение экспертного совета.

В целом борьбу за звание лучшего игрока 14 тура вели три футболиста, которые оформили дубли.

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Александр Гладкий забил дважды в ворота Десны и принес своей команде победу.

Алваро тоже оформил дубль. Он забил два гола в ворота Миная, а Львов победил на выезде.

Артем Беседин отметил свое возвращение после годовой дисквалификации дублем в ворота Олимпика в первом матче. Оба его гола оказались довольно похожими – Цыганков пробивал со штрафного, вратарь отбивал мяч, а форвард оказался первым на добивании, в падении головой отправляя мяч в ворота.

И все же победу в опросе эксперта одержал именно Гладкий. Нападающий Зари набрал пять баллов, в то время как форвард Динамо Артем Беседин – три, а львовянин Альваро – один.

Видеообзор матча Заря – Десна