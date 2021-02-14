В конце матча 14 тура чемпионата Украины по футболу в украинской Премьер-лиге между Зарей и Десной (2:1) прозвучало расистское оскорбление.

Инцидент произошел после того, как на последних минутах полузащитник Десны Владислав Калитвинцев жестко сыграл против иранского новичка Зари Шахаба Захеди. В результате на поле началась потасовка, в которой приняли участие и другие футболисты с обоих клубов.

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В это время в эфир попало оскорбительное высказывание: "уродов набрали, бл**ь, чорнож**ых". Как отметил комментатор FootballHub, фраза прозвучала со скамейки запасных Десны.

Реакция Зари

Генеральный директор Зари Станислав Оганов прокомментировал для Tribuna.com скандальный эпизод.

Мы знаем об этой ситуации, сейчас мы разбираемся. В понедельник будем обращаться в комитет этики и честной игры УАФ. Мы сейчас выясняем, кем эти слова были сказаны. И в дальнейшем будем писать письма в комитет этики. Это очень неприятный инцидент. Никому не позволено оскорблять ни футболистов, ни других людей, ни соперников. Нужно уметь достойно проигрывать,

– сказал Оганов.

Видео эпизода (смотрите на 2.43:13)