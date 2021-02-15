Форвард луганської Зорі Олександр Гладкий здобув звання найкращого гравця 14 туру УПЛ. Таке рішення експертної ради

Загалом боротьбу за звання найкращого гравця 14 туру вели три футболісти, які оформили дублі.

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Олександр Гладкий забив двічі у ворота Десни та приніс своїй команді перемогу

Алваро теж оформив дубль. Він забив два голи у ворота Минаю, а Львів переміг на виїзді.

Артем Бєсєдін відзначив своє повернення після річної дискваліфікації дублем у ворота Олімпіка в першому матчі. Обидва його голи виявилися доволі схожими – Циганков пробивав зі штрафного, воротар відбивав м'яч, а форвард опинився першим на добиванні, у падінні головою відправляючи м'яч у ворота.

Та все ж перемогу в опитуванні експертої ради здобув саме Гладкий. Нападник Зорі набрав п’ять балів, у той час як форвард Динамо Артем Бєсєдін – три, а львів’янин Альваро – один.

Відеоогляд матчу Зоря – Десна