Это было личное решение: чемпионка Европы Мелания Тур прокомментировала смену гражданства

Многократная чемпионка Украины по художественной гимнастике Мелания Тур со следующего года будет защищать цвета сборной Израиля. Спортсменка впервые прокомментировала свое решение.

Титулованная гимнастка Мелания Тур приняла решение сменить украинское гражданство на израильское. Международная федерация гимнастики подтвердила переход 18-летней спортсменки.

Вот так 12-летняя украинская гимнастка установила новый рекорд Книги Гиннеса

Тур: Родители полностью поддержали

Гимнастка впервые прокомментировала свое решение, но подробности не раскрыла. Мелания подтвердила переход в сборную Израиля и заверила, что на нее никто не давил. Родители и сестра спортсменки остаются в Украине.

"Это все, что я могу объяснить сейчас. Решение об уходе из сборной было лично мое. Родители полностью поддержали меня.

Они, кстати, как и моя 3-летняя сестра, находятся в 150 км от Бахмута и не покидали территорию Украины с начала полномасштабного вторжения", – рассказала Тур.

Мелания Тур проведет год в спортивном карантине и сможет выступать за сборную Израиля с 12 мая 2024 года.

Что известно о Мелании Тур