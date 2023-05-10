Об установлении рекорда рассказала мама девочки Марина Теплая. Заметим, что она занимается тренировкой юной Софии.
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Сделала больше, чем нужно
Девочка-каучук из Одесщины продолжает поражать своей гибкостью. Она смогла установить мировой рекорд по отжиманию от пола в тройной гимнастической складке, находясь на руках. Юная спортсменка выполнила 21 повторение за каких-то 30 секунд.
В попытке было 23 раза, но первый ей не засчитали, также одно отжимание на 16 разе, как оказалось, было не полным. Но даже 21 раз – это много, ведь прошлый мировой рекорд составлял 12 раз,
– заметила Марина Теплая.
София Теплая установила новый рекорд Гиннеса / Фото с фейсбука Марины Теплой
Юная София может сделать около 40 таких повторений. Заметим, что у 12-летней девочки еще один титул. Она – самая молодая украинка, а также первый ребенок в нашем государстве, попавший в Книгу рекордов Гиннеса. К слову, это уже ее второй мировой рекорд.
Кратко о предыдущих рекордах Софии Теплой
- Первый мировой рекорд девочка установила в феврале 2022 года в Милане. Тогда юная цирковая акробатка из Подольска на Одесщине за 10,49 секунды преодолела 20 метров contortion roll. Это прогиб тела назад, пока ноги не коснутся головы.
- А в 7-летнем возрасте в марте 2018 года она установила национальный рекорд. Тогда маленькая София выполнила самое большое количество акробатических элементов. Менее чем за 4 минуты – 111.
К слову, Украина может гордиться еще одной своей спортсменкой. Речь об Анне Пономаренко, вошедшей в историю нашего государства как той, которая получила первую медаль на Чемпионате Европы по брейкдансу
Домой она увезла "Серебро" континентального первенства и лицензии на Европейские игры-2023. В полуфинале 27-летняя спортсменка победила титулованную итальянку Anti. Первую позицию заняла представительница Литвы Доминика Nicka Баневич, а третью – Франции Syssy.