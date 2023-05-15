Титулованная гимнастка Мелания Тур приняла решение сменить украинское гражданство на израильское. Международная федерация гимнастики подтвердила переход 18-летней спортсменки.

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Тур: Родители полностью поддержали

Гимнастка впервые прокомментировала свое решение, но подробности не раскрыла. Мелания подтвердила переход в сборную Израиля и заверила, что на нее никто не давил. Родители и сестра спортсменки остаются в Украине.

"Это все, что я могу объяснить сейчас. Решение об уходе из сборной было лично мое. Родители полностью поддержали меня.

Они, кстати, как и моя 3-летняя сестра, находятся в 150 км от Бахмута и не покидали территорию Украины с начала полномасштабного вторжения", – рассказала Тур.

Мелания Тур проведет год в спортивном карантине и сможет выступать за сборную Израиля с 12 мая 2024 года.

Что известно о Мелании Тур