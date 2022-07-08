"Никогда умом не отличался": Верняев рассказал, что гимнаст-предатель Василенко сбежал в россию

Олимпийский чемпион Олег Верняев рассказал о бывшем члене сборной Украины по спортивной гимнастике Максиме Василенко. Спортсмен-предатель уехал в россию.

Верняев: Он был из тех, с кем у меня конфликт

Ранее Василенко в своем инстаграмме опубликовал ряд антиукраинских сторис. Он назвал украинцев "извергами", а также заявил, что ВСУ запускают ракеты по Херсону.

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Ранее Василенко в своем инстаграмме опубликовал ряд антиукраинских страстей. Он назвал украинцев "извергами", а также заявил, что ВСУ запускают ракеты по Херсону.

Это сторис у себя на странице выложил олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. Он подчеркнул, что страна должна знать своих "героев" в лицо.

Также титулованный гимнаст рассказал, что Василенко перебрался в Россию.

Да, Василенко уже в москве. Он это уже делал оттуда. Он писал: "Боже, спаси нас от украинских ракет". Он тренировался у Лаврухина (тренер сборной Украины – 24 канал) у Игоря (Радивилова). Я никогда с ним так близко не общался, он не был в нашей команде. Он был из тех, с кем у меня конфликт, один из зачинщиков всяких ссор. Никогда умом не отличался,

– сказал Олег.

Олимпийский чемпион также отметил, что Василенко заблокировал его в своих соцсетях.

"Он попытался какие-нибудь истории выставить. Но я у них всех заблокирован, потому что я враг народа. Мне присылали какие-то скриншоты, я посмеялся еще на него реагировать. Он попытался меня пристыдить тем, что я по-русски говорю, что я фотографировался с кем-то еще когда-то. Я говорю: "Только ты путаешь, парень, что было до 24 февраля – после все уже кардинально границы расставили и избрали свои стороны"", – добавил Верняев.

Позиция Верняева

Украинский гимнаст с первых дней полномасштабного вторжения показывает свою гражданскую позицию. Недавно вместе со звездами шоубизнеса он поблагодарил украинских военных.

Верняев надеется, что скоро сможет вернуться в родной Донецк. В последний раз он был там в 2012 году.

Спортсмен показал, как оккупанты "освобождают" спортивную инфраструктуру в Харькове и Киеве.

Максим Василенко – украинский гимнаст, родом из Херсонской области. В начале этого года окончил спортивную карьеру.Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.