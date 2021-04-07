В берлинской Герте уволили тренера вратарей Жолту Петри. Специалиста уволили после слов о политике Европейского Союза в отношении мигрантов и представителей сексуальных меньшинств.

Венгерский специалист Жолту Петри в интервью изданию Magyar Nemzet подверг критике политику ЕС в отношении мигрантов и ЛГБТ.

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Что сказал тренер

В интервью бывший тренер голкиперов Герты раскритиковал слова своего земля Петера Гулачи из РБ Лейпцига. Вратарь "быков" поддержал гомосексуалистов, трансгендеров и лиц иной сексуальной ориентации.

Петри сказал, что "не понимает, как Европа могла так морально скатиться".

"Либералы навязывают свое мнение. Если вам не нравится миграция, потому что в Европе полно преступников, тогда они обвинят вас в расизме", – сказал Петри.

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После этого интервью Герта официально прекратила сотрудничество с тренером. Жолта уже извинился за свои слова.

"Хочу подчеркнуть, что я не гомофоб и не ксенофоб. Я очень жалею о своем заявлении о миграционной политике и хочу извиниться перед всеми людьми, которые ищут у нас убежища и которых я обидел. Мне очень нравилось работать в Герте, и я уважаю это решение", – прокомментировал Петри решение клуба.

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Берлинская Герта после 27 туров в немецкой Бундеслиге занимает 14 место. Команда рискует вылететь во вторую Бундеслигу.