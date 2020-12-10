Флаги ЛГБТ-сообщества будут разрешены на стадионах чемпионата мира-2022 по футболу, который пройдет в Катаре. Власти Катара решили соблюдать правила Международной федерации футбола (ФИФА).

Катар заявил, что будет соблюдать правила ФИФА несмотря на строгие законы в стране против ЛГБТ и запрета на однополые отношения. Об этом информирует Associated Press.

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В ФИФА заявили, что хотят подтолкнуть Катар к проведению "инклюзивного турнира". Чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

Представители Катара, которые занимаются организацией турнира, сообщили, что демонстрация прав ЛГБТ не будет запрещена.

Когда дело доходит до радужных флагов на стадионах, у ФИФА есть свои правила, правила и положения. Какими бы они ни были, мы будем уважать их,

– сказал исполнительный директор чемпионата мира-2022 Насер Аль-Хатер.

Вниманию. ЛГБТ – аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender).

Что известно о правах ЛГБТ в Катаре

Представители ЛГБТ в Катаре сталкиваются с юридическими проблемами. Гомосексуализм является незаконным в Катаре и карается заключением сроком до 3 лет и штрафом за согласие мужчин, и может привести к смертной казни для мусульман по законам шариата.

Правительство Катара не признает однополые браки или гражданские партнерства, а также не позволяет людям проводить кампании за права ЛГБТ.