На чемпионате мира-2022 в Катаре разрешат ЛГБТ-флаги
Флаги ЛГБТ-сообщества будут разрешены на стадионах чемпионата мира-2022 по футболу, который пройдет в Катаре. Власти Катара решили соблюдать правила Международной федерации футбола (ФИФА).
Катар заявил, что будет соблюдать правила ФИФА несмотря на строгие законы в стране против ЛГБТ и запрета на однополые отношения. Об этом информирует Associated Press.
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В ФИФА заявили, что хотят подтолкнуть Катар к проведению "инклюзивного турнира". Чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре 2022 года.
Представители Катара, которые занимаются организацией турнира, сообщили, что демонстрация прав ЛГБТ не будет запрещена.
Когда дело доходит до радужных флагов на стадионах, у ФИФА есть свои правила, правила и положения. Какими бы они ни были, мы будем уважать их,
– сказал исполнительный директор чемпионата мира-2022 Насер Аль-Хатер.
Что известно о правах ЛГБТ в Катаре
Представители ЛГБТ в Катаре сталкиваются с юридическими проблемами. Гомосексуализм является незаконным в Катаре и карается заключением сроком до 3 лет и штрафом за согласие мужчин, и может привести к смертной казни для мусульман по законам шариата.
Правительство Катара не признает однополые браки или гражданские партнерства, а также не позволяет людям проводить кампании за права ЛГБТ.
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