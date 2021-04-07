У берлінській Герті відбулося звільнення тренера воротарів Жолту Петрі. Фахівця звільнили після слів про політику Європейського Союзу щодо мігрантів та представників сексуальних меншин.

Угорський фахівець Жолту Петрі в інтерв'ю виданню Magyar Nemzet піддав критиці політику ЄС щодо мігрантів та ЛГБТ.

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Що сказав тренер

В інтерв'ю колишній тренер голкіперів Герти розкритикував слова свого земля Петера Гулачі з РБ Лейпцига. Воротар "биків" підтримав гомосексуалістів, трансгендерів та осіб іншої сексуальної орієнтації.

Петрі сказав, що "не розуміє, як Європа могла так морально скотитися".

"Ліберали нав'язують свою думку. Якщо вам не подобається міграція, тому що в Європі повно злочинців, тоді вони звинуватять вас у расизмі", – сказав Петрі.

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Після цього інтерв'ю Герта офіційно припинила співпрацю з тренером. Жолта вже перепросив за свої слова.

"Хочу підкреслити, що я не гомофоб і не ксенофоб. Я дуже шкодую про свою заяву про міграційну політику і хочу вибачитися перед усіма людьми, які шукають у нас притулку і яких я образив. Мені дуже подобалося працювати у Герті, і я поважаю це рішення", – прокоментував Петрі рішення клубу.

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Берлінська Герта після 27 турів у німецькій Бундеслізі посідає 14 місце. Команди ризикує вилетіти у другу Бундеслігу.