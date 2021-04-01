Сборная Польши проигнорировала антирасистскую акцию BLM перед матчем с Англией
В рамках отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре 31 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли" встретились сборные Англии и Польши. Гости отказались поддержать акцию Black Lives Matter.
Источник:24 канал
Польские футболисты держали руки на надписи Respect
Сборная Польши в полном составе не стала на одно колено перед матчем против сборной Англии.
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Польские футболисты держали руки на эмблеме УЕФА с надписью Respect (уважение). Зато англичане традиционно приняли участие в акции и встали на колени в поддержку движения Black Lives Matter.
Поединок Англия – Польша завершился победой хозяев со счетом 2:1. В составе "трех львов" забили Гарри Кейн и Гарри Магуайр. Польша ответила точным ударом Модера.
Англия – Польша: видеообзор
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