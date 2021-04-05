Кадис 4 апреля принимал Валенсию в рамках 29 тура испанской Ла Лиги. Гости посреди матча покинули поле из-за расизма со стороны соперника.

Расизм в Ла Лиге

Произошел скандальный эпизод на 30-й минуте встречи. Когда защитник Валенсии Муктар Диакаби отказался продолжать матч после расистских оскорблений со стороны игрока Кадиса Хуана Калу.

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Оба игрока получили от судьи предупреждение, но Диакаби все никак не мог остановиться и покинул футбольное поле прямо во время поединка. Все футболисты "летучих мышей" поддержали одноклубника и пошли в подтрибунное помещение в знак протеста.

Противостояние было временно приостановлено при счете 1:1. Перерыв оказался немного затяжным. Позже гости все-таки продолжили матч после просьбы самого Диакаби. Правда, сам защитник не вернулся на газон, а был заменен на Гильямона Санмартина.

Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5



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El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar.



TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w — Valencia CF (@valenciacf) April 4, 2021

В этом сезоне француз Диакаби провел за Валенсию 20 матчей, в которых однажды отмечался в воротах соперника. Произошло это во встрече против Барселоны в Ла Лиге.

Его обидчик Хуан Кала продолжил игру. К слову, именно он открыл счет во встрече на 14-й минуте. Во втором тайме хозяевам все-таки удалось дожать соперника и вырвать победу со счетом 2:1. Неожиданное поражение для Валенсии. Кажется, что такой незапланированный перерыв во встрече пошел не на пользу футболистам Хави Грасии.

После поражения Валенсия занимает далекое 12 место, в их активе 33 очка. Лишь на один пункт меньше у Кадиса, который вплотную приблизился к "летучим мышам", 13 позиция.

Видео эпизода скандала с участием Диакаби и Каллы