Сумма за трансфер Довбика
Артем Довбик в одну секунду превратился из самого обычного футболиста ротаций в героя матча. 24-летний форвард свои голом в ворота шведов привлек немалое внимание иностранных клубов.
Интересно узнать Кому героя Украины на Евро-2020: сколько стоит трансфер Довбика
Услугами украинца серьезно заинтересовалось итальянское Торино. Нынешний клуб Довбика Днепр-1 хочет выручить за трансфер футболиста около 10 миллионов евро.
Интересно, что ранее этот итальянский клуб интересовался другим украинским нападающим Владиславом Супрягой. Но предложение в 9 миллионов евро киевское Динамо не оценило.
Кто интересуется Довбиком – "страшным сном Швеции"
- Бешикташ (Турция)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Гент (Бельгия)
- Марсель (Франция)
- Фиорентина (Италия)
- Украинские гранды
Перечисленные клубы уже не первый месяц следят за игрой украинского футболиста. Последним к этой когорте присоединился Гент Романа Яремчука. Отметим, что приобретение Довбика может стать заменой на позицию Яремчука, который должен покинуть бельгийцев в ближайшее время.
Как Довбик вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020
24-летний футболист атаки вышел на футбольное поле лишь на 105-й минуте поединка. Нападающий сменил в составе "сине-желтых" Андрея Ярмоленко. За полученное игровое время форвард Днепра-1 хотел себя зарекомендовать как можно лучше и сделал это на все 100%..
Ключевой для украинца стала 120 + 1 минута встречи. Довбик откликнулся на передачу Зинченко с фланга и ударом головой прошил сетку ворот Швеции. В итоге – 2:1 Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020.
Своим голом украинец побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини. Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы. Рекорд француза держался с 1984 года.