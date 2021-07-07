Сумма за трансфер Довбика

Артем Довбик в одну секунду превратился из самого обычного футболиста ротаций в героя матча. 24-летний форвард свои голом в ворота шведов привлек немалое внимание иностранных клубов.

Интересно узнать Кому героя Украины на Евро-2020: сколько стоит трансфер Довбика

Услугами украинца серьезно заинтересовалось итальянское Торино. Нынешний клуб Довбика Днепр-1 хочет выручить за трансфер футболиста около 10 миллионов евро.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Долбика в один миллион евро. Контракт игрока с Днепром-1 рассчитан до конца декабря 2023 года. В сезоне-2020/2021 Артем сыграл в футболке днепровского клуба 27 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 10 голов и отдал один асист.

Интересно, что ранее этот итальянский клуб интересовался другим украинским нападающим Владиславом Супрягой. Но предложение в 9 миллионов евро киевское Динамо не оценило.

Кто интересуется Довбиком – "страшным сном Швеции"

Бешикташ (Турция)

Реал Сосьедад (Испания)

Гент (Бельгия)

Марсель (Франция)

Фиорентина (Италия)

Украинские гранды

Перечисленные клубы уже не первый месяц следят за игрой украинского футболиста. Последним к этой когорте присоединился Гент Романа Яремчука. Отметим, что приобретение Довбика может стать заменой на позицию Яремчука, который должен покинуть бельгийцев в ближайшее время.

Как Довбик вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020

24-летний футболист атаки вышел на футбольное поле лишь на 105-й минуте поединка. Нападающий сменил в составе "сине-желтых" Андрея Ярмоленко. За полученное игровое время форвард Днепра-1 хотел себя зарекомендовать как можно лучше и сделал это на все 100%..

Ключевой для украинца стала 120 + 1 минута встречи. Довбик откликнулся на передачу Зинченко с фланга и ударом головой прошил сетку ворот Швеции. В итоге – 2:1 Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020.

Своим голом украинец побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини. Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы. Рекорд француза держался с 1984 года.