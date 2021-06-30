Артем Довбик всего лишь одним голом в "сине-желтой" футболке привлек внимание иностранных клубов. Теперь нападающим активно будут интересоваться команды из-за границы.

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Сколько же нужно заплатить за форварда

Клубы не смогут бесплатно получить в свои команды героя сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020. Почему? Все потому, что у футболиста есть действующий контракт с Днепр-1. Соглашение рассчитано до конца декабря 2023 года.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в один миллион евро. Выше этой цифры трансферная цена форварда не превышала. Всего ничего за 24-летнего талантливого нападающего.

Сразу после матча со шведами появилась первая информация о заинтересованности со стороны сразу двух клубов – испанского Реал Сосьедад и итальянского Торино.

Почему украинскому клубу выгодно продать нападающего после чемпионата Европы

Команда солидно может заработать на переходе игрока атаки. Если Артема будут держать в команде до конца контракта, то есть вероятность, что форвард может просто пересидеть в клубе свой пик карьеры.

Другой вариант – Днепр-1 просто не заработает на его трансфере и он достанется другим клубам как свободный агент. Футболист за 6 месяцев до истечения своего соглашения может рассматривать предложения от других команд и вступать в переговоры.

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Довбик имеет опыт выступлений за рубежом