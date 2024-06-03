Сборная Украины проводит первый июньский спарринг накануне Евро-2024. Команда Сергея Реброва в Нюрнберге противостоит сборной Германии, пишет 24 Канал.

Следите с нами Первый матч перед Евро-2024: онлайн-трансляция игры Германия – Украина

Канцлер на матче

Матч вызвал интерес не только у немецких и украинских фанатов. На "Макс Морлок Арену" пожаловали и VIP-гости. Среди них был и канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства был замечен перед входом на стадион. Также Шольц попал в кадр во время трансляции непосредственно самого спарринга.





Олаф Шольц на матче Германия – Украина / Скриншоты

Этим канцлер Германии не ограничил свое участие в футбольном матче. Перед игрой герр Олаф встретился с главой УАФ Андреем Шевченко. В знак дружбы между странами Шольц получил от нашей легенды игровую футболку сборной Украины.



Олаф Шольц встретился с Андреем Шевченко / фото из телеграмм-канала УАФ

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Напомним, что после товарищеского матча с немцами подопечные Сергея Реброва сыграют еще два спарринга перед Евро-2024. Уже 7 июня Украина пожалует в гости к Польше, а 11-го – к Молдове.

На самом Евро-2024 наша команда попала в группу Е. Соперниками "сине-желтых" станут Румыния (17 июня), Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).