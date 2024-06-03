Збірна України проводить перший червневий спаринг напередодні Євро-2024. Команда Сергія Реброва у Нюрнбергу протистоїть збірній Німеччини, пише 24 Канал.

Слідкуйте з нами Перший матч перед Євро-2024: онлайн-трансляція гри Німеччина – Україна

Канцлер на матчі

Матч викликав інтерес не тільки у німецьких та українських фанатів. На "Макс Морлок Арену" завітали і VIP-гості. Серед них був і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Голова німецького уряду був помічений перед входом на стадіон. Також Шольц потрапив у кадр під час трансляції безпосередньо самого спарингу.





Олаф Шольц на матчі Німеччина – Україна / скріншоти

Цим канцлер Німеччини не обмежив свою участь у футбольному матчі. Перед грою герр Олаф зустрівся із головою УАФ Андрієм Шевченком. На знак дружби між країнами Шольц отримав від нашої легенди ігрову футболку збірної України.



Олаф Шольц зустрівся із Андрієм Шевченком / фото з телеграм-каналу УАФ

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Нагадаємо, що після товариського матчу з німцями підопічні Сергія Реброва зіграють ще два спаринги перед Євро-2024. Вже 7 червня Україна завітає в гості до Польщі, а 11-го – до Молдови.

На самому Євро-2024 наша команда потрапила в групу Е. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Румунія (17 червня), Словаччина (21 червня) та Бельгія (26 червня).