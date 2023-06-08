Поединок будет носить не только благотворительный характер. Для "бундестим" матч против украинцев станет юбилейным 1000-м в истории национальной команды, пишет 24 Канал.

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Традиционные трансляторы матчей сборной Украины

Товарищеский поединок Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене на стадионе "Везерштадион". 5 мая стартовала продажа билетов на этот матч. Немного погодя стало известно время начала встречи. Стартовый свисток в Германии прозвучит в 19:00 (по киевскому времени).

Украинская сборная уже прибыла в Германию.

Важно! Украинские футбольные болельщики смогут посмотреть матч главной команды страны на телеканалах Общественного. Платно можно просмотреть встречу на платформе MEGOGO.

Следует отметить, что Общественное также будет транслировать в прямом эфире поединки сборной Украины по отбору на Евро-2024.

Отметим, что матч против Германии будет дебютным для Сергея Реброва во главе украинской сборной. 7 июня УАФ официально представила бывшего наставника киевского Динамо в роли главного тренера "сине-желтых".

Также этот товарищеский матч будет репетицией для нашей сборной в преддверии двух матчей квалификации на чемпионат Европы-2024. Напомним, что уже 16 июня "сине-желтые" сыграют против Северной Македонии, а уже 19 июня попытаются переиграть Мальту.