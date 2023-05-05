Матч между сборными Германии и Украины будет историческим для хозяев поля – это будет 1000 матч в истории немецкой сборной. Кроме того, Немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным.

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Матч Германия – Украина состоится в Бремене на стадионе "Везерштадион". 5 мая стартовала продажа билетов на этот матч. Стоимость билета в фан-сектор – 25 евро, на места с ограниченным досмотром – 18 евро.

Процедура приобретения билета:

перейти за ссылкой для выбора и покупки билета;

один болельщик может купить до шести билетов;

после перехода в корзину болельщику предлагается зарегистрироваться на сайте для завершения покупки билетов;

на купленных билетах отображается имя одного заказчика;

билеты приходят на зарегистрированную электронную почту;

билет следует распечатать перед игрой для входа на стадион;

для входа на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Обратите внимание, что для детей и новорожденных также необходимо покупать билеты.

Стоимость билетов для людей с инвалидностью – 10 евро для человека на коляске, включая сопровождающего. Места с этими билетами расположены на главной трибуне. Для приобретения таких билетов следует обратиться с соответствующим запросом по электронному адресу reception@uafmarketing.com.ua.

Сборная Украины против Германии