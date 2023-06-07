Уже 10 июня сборные Украины, которую вот-вот возглавил Сергей Ребров, и Германии проведут товарищеский матч, который станет для "орлов" 1000-м в истории. Данный поединок же станет 9-м противостоянием между этими командами, пишет 24 Канал.

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Барьер перед важными этапами

В целом украинцы и немцы встречались 8 раз, в которых 5 раз торжествовала "Бундестим" и три раза команды расписывали мировую, то есть "немецкая машина" ни разу не подчинилась "сине-желтым". Тем не менее большинство матчей с участием этих команд были достаточно демонстративными и несли за собой интригующий характер. В общей сложности немцы забили в ворота Украины 17 голов, а вот наши футболисты ответили всего 7 мячами.

Первые шаги

Свой дебютный поединок команды провели в рамках отбора к чемпионату мира-1998, так что украинцев, которые на тот момент имели сильный состав, вершивший историю Динамо на европейской арене, ждали два матча с немцами. Первый матч "сине-желтым" пришлось провести в Бремене, где немцы одержали победу со счетом 2:0, а вот ответный матч прошел в Киеве, где команды не смогли размочить ворота друг друга - 0:0. Тогда Германия выиграла отборочную группу, а Украина стала второй и отправилась в стыковые матчи, где уступила Хорватии и пролетела мимо ЧМ.

Видеообзор матчей отбора в Мунидаль-1998:

Попытка взять реванш

Следующие противостояния команд снова пришлись на отбор к чемпионату мира, однако в этот раз в Мундиаль-2002, да еще и не в отборочной группе, а в плей-офф раунде. Украинцы снова оказались на второй позиции квалификационного этапа, а вот немцы довольно неожиданно заняли идентичную позицию в своей группе, а беспощадный жребий построил команды в безжалостной дуэли. В домашнем матче "сине-желтые" достойно противостояли "орлам", поскольку сыграли в ничью 1:1, а первый гол в ворота немцев на свой счет записал Геннадий Зубов. Однако в ответном матче "Бундестим" уничтожила подопечных Лобановского (4:1) и их шансы на ЧМ. Гол в провальной игре забил Андрей Шевченко.

Видеообзор матчей отбора в Мундиаль-2002:

Матчи с привкусом и вкусом Евро

В определенный период своих противостояний команды отреклись от матчей квалификации к чемпионатам мира и решили сконцентрироваться на континентальных соревнованиях. В 2011 году команды выдали самый яркий матч своих дуэлей. Сборная Украины была страной-хозяйкой Евро-2012, поэтому не участвовала в отборочном цикле, а ограничивалась только товарищескими матчами, один из них был против немцев. Команды сыграли в результативную ничью 3:3, подарив волну эмоций фанатам обеих сторон. За "сине-желтых" в том матче забивали Сергей Назаренко, Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко.

Кстати говоря. В этом году сборная Украины выступает в той же роли, что и немцы в 2011 году, поскольку также помогает команде подготовиться к домашнему Евро.

Уже в 2016 году коллективы встретились на самом чемпионате Европы, где они формировали одну из групп (вместе со сборными Польши и Северной Ирландии). Команды сыграли первый матч в группе, который оказался очень эмоциональным и напряженным, однако класс немцев дал о себе знать и они ту игру выиграли со счетом 2:0. Украинцы в той игре могли неоднократно забивать, однако Мануэль Нойер был на высоте, а в одном моменте Жером Боатенг невероятным сейвом спас свою команду. "Сине-желтые" на этом турнире больше никому не забивали, уступив Северной Ирландии (1:0) и Польше (2:0) и заняв последнее место в квартете.

Видеообзор матчей:

Досадные встречи новоиспеченного турнира

Последние поединки между немцами и украинцами пришлись на розыгрыш Лиги наций, где команды формировали один из квартетов высшего дивизиона А, который с ними сформировали Испания и Швейцария. Оба матча "сине-желтые" проиграли "Бундестим", однако в двух играх украинцев показали себя достойно, а в одном из поединков Георгий Бущан заявил о себе всему миру (1:2 и 3:1). В том розыгрыше сборная Украины могла смело занимать третье место и оставаться в элите, однако швейцарцы прибегли к уловкам, которые нанесли "сине-желтым" техническое поражение, что и выбило украинцев в дивизион В.

Видеообзор матчей Лиги наций: