Германия снова лидер медального зачета, мировой рекорд шведа: результаты Олимпиады 11 февраля

На Олимпийских играх в Пекине закончился 7 день, во время которого разыгрывали медали. Всего 11 февраля на пекинских Играх разыграли 7 комплектов наград.

Олимпийская сборная Украины до сих пор не завоевала ни одной награды в Пекине, сообщает 24 канал. Лидером медального зачета вновь стала Германия, у которой 7 золотых медалей и 4 – бронзовые.

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Также 11 февраля на Олимпиаде-2022 был установлен уже третий мировой рекорд. Собственный рекорд побил шведский конькобежец Нильс ван дер Пул и выиграл для своей страны пятую золотую медаль.

Биатлон (женщины, спринт)

1. Марте Олсбю-Рейселанн (Норвегия)

2. Эльвира Эберг (Швеция)

3. Доротея Вирер (Италия)

...

8. Юлия Джима (Украина)

24. Анастасия Меркушина (Украина)

40. Ирина Петренко (Украина)

Конькобежный спорт (мужчины, 10 000 метров)

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12.30,74

2. Патрик Руст (Нидерланды) 13,85

3. Давиде Гетто (Италия) +15,24

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Сноуборд (хафпайп, мужчины)

1. Аюму Хирано (Япония)

2. Скотти Джеймс (Австралия)

3. Ян Шеррер (Швейцария)

Горнолыжный спорт (супергигант, женщины)

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

2. Мирьям Пухнер (Австрия)

3. Мишель Гизен (Швейцария)

...

37. Анастасия Шепиленко (Украина)

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Лыжная гонка (гонка на 15 километров, классический стиль, мужчины)

1. Ийво Нисканен (Финляндия)

2. Александр Большунов (ОКР)

3. Йоганнес Клебо (Норвегия)

...

77. Алексей Красовский (Украина)

78. Руслан Перехода (Украина)

Шорт-трек (1000 метров, женщины)

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)

2. Чхой Мин Чон (Южная Корея)

3. Анне Десмет (Бельгия)

Скелетон, мужчины

1. Кристофер Гротер (Германия)

2. Аксель Юнг (Германия)

3. Янь Вэньган (Китай)

…

18. Владислав Гераскевич (Украина)