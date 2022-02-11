Олімпійська збірна України досі не здобула жодної нагороди в Пекіні, повідомляє 24 канал. Натомість лідером медального заліку знову стала Німеччина, в якої 7 золотих медалей та 4 – бронзові.

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Також 11-го лютого на Олімпіаді-2022 було встановлено вже третій світовий рекорд. Власний рекорд побив шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул і виграв для своєї країни п'яту золоту медалі.

Біатлон (жінки, спринт)

1. Марте Олсбю-Рейселанн (Норвегія)

2. Ельвіра Еберг (Швеція)

3. Доротея Вірер (Італія)

...

8. Юлія Джима (Україна)

24. Анастасія Меркушина (Україна)

40. Ірина Петренко (Україна)

Ковзанярський спорт (чоловіки, 10 000 метрів)

1. Нільс ван дер Пул (Швеція) – 12.30,74

2. Патрік Руст (Нідерланди) 13,85

3. Давіде Гьотто (Італія) +15,24

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Сноуборд (хафпайп, чоловіки)

1. Аюму Хірано (Японія)

2. Скотті Джеймс (Австралія)

3. Ян Шеррер (Швейцарія)

Гірськолижний спорт (супергігант, жінки)

1. Лара Гут-Бехрамі (Швейцарія)

2. Мірьям Пухнер (Австрія)

3. Мішель Гізен (Швейцарія)

...

37. Анастасія Шепіленко (Україна)

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Лижні перегони (гонка на 15 кілометрів, класичний стиль, чоловіки)

1. Ійво Нісканен (Фінляндія)

2. Олександр Большунов (ОКР)

3. Йоганнес Клебо (Норвегія)

...

77. Олексій Красовський (Україна)

78. Руслан Перехода (Україна)

Шорт-трек (1000 метрів, жінки)

1. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди)

2. Чхой Мін Чон (Південна Корея)

3. Ганні Десмет (Бельгія)

Скелетон, чоловіки

1. Крістофер Гротер (Німеччина)

2. Аксель Юнг (Німеччина)

3. Янь Веньган (Китай)

…

18. Владислав Гераскевич (Україна)