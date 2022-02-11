Швед стал двукратным олимпийским чемпионом

25-летний Нильс ван дер Пул 11-го февраля одержал победу на дистанции 10 000 метров, сообщает 24 канал. Шведский конькобежец постепенно наращивал преимущество над соперниками.

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На половине дистанции его преимущество над ближайшим преследователем составляло 4 секунды. А уже на финише он "привез" представителю Нидерландов Патрику Русту больше 13 секунд.

Нильс ван дер Пул продемонстрировал результат 12.30,74 и установил новый мировой рекорд. Интересно, что предыдущий мировой рекорд тоже принадлежал шведу. Он улучшил его на две секунды.

Смотрите видео выступления Нильса ван дер Пула

Результаты конькобежного спорта (мужчины, 10 000 метров)

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12.30,74

2. Патрик Руст (Нидерланды) 13,85

3. Давиде Гетто (Италия) +15,24

Обратите внимание. Нильс ван дер Пул стал двукратным олимпийским чемпионом в Пекине. Он получил для Швеции первое за 34 года "золото" на зимних Олимпиадах в этом виде спорта.

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