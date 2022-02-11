Олимпийская сборная Украины до сих пор не завоевала ни одной награды в Пекине, сообщает 24 канал. Лидером медального зачета вновь стала Германия, у которой 7 золотых медалей и 4 – бронзовые.

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Также 11 февраля на Олимпиаде-2022 был установлен уже третий мировой рекорд. Собственный рекорд побил шведский конькобежец Нильс ван дер Пул и выиграл для своей страны пятую золотую медаль.

1. Марте Олсбю-Рейселанн (Норвегия)
2. Эльвира Эберг (Швеция)
3. Доротея Вирер (Италия)
...
8. Юлия Джима (Украина)
24. Анастасия Меркушина (Украина)
40. Ирина Петренко (Украина)

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12.30,74
2. Патрик Руст (Нидерланды) 13,85
3. Давиде Гетто (Италия) +15,24

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2. Скотти Джеймс (Австралия)
3. Ян Шеррер (Швейцария)

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
2. Мирьям Пухнер (Австрия)
3. Мишель Гизен (Швейцария)
...
37. Анастасия Шепиленко (Украина)

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77. Алексей Красовский (Украина)
78. Руслан Перехода (Украина)

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2. Чхой Мин Чон (Южная Корея)
3. Анне Десмет (Бельгия)

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2. Аксель Юнг (Германия)
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