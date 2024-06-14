Старт Евро-2024: онлайн-трансляция матча Германия – Шотландия

Сборные Германии и Шотландии сыграют в матче-открытии чемпионата Европы 14 июня 2024 года. Трансляцию игры в Мюнхене можно смотреть онлайн на сайте 24 канала.

В пятницу, 14 июня, состоится матч-открытие Евро-2024. Участниками встречи в Мюнхене станут команда-хозяйка чемпионата Германия и сборная Шотландии, пишет 24 Канал.

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Матч-открытие

Немцы подходят к домашнему Евро в статусе одного из фаворитов турнира. Подопечные Нагельсманна показали отличные результаты в 2024 году, обыграв Францию, Нидерланды и Грецию в спаррингах. Под натиском Бундестим устояла лишь Украина (0:0).

Теперь же немцы имеют целью успешно стартовать на чемпионате Европы. Бундестиму надо выигрывать группу, чтобы обойти в плей-офф встречу с Англией или Францией раньше финала. Первый соперник видится довольно комфортным для этого.

Шотландия относительно уверенно прошла квалификацию и даже смогла дома одолеть мощную Испанию. Впрочем, в последних матчах "тартановая армия" скорее разочаровывает. В последних девяти матчах подопечные Стива Кларка одержали лишь одну победу, и то – в спарринге над Гибралтаром.

Кадровый потенциал шотландцев выглядит очень скромно, тем более на фоне немцев. Главными звездами команды являются представители грандов АПЛ Робертсон (Ливерпуль), Мактоминей (Манчестер Юнайтед) и Макгинн (Астон Вилла).

Ориентировочные составы:

: Нойер – Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт – Гросс, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Хаверц.: Ганн – Хендри, Портеу, Хенли, Тирни, Робертсон – Гилмор, Макгрегор – Мактоминей, Макгинн – Адамс.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Германия – Шотландия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также прямая трансляция Евро-2024 будет доступна на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Шотландия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.