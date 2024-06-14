Перед першим поєдинком, у якому господарка Євро-2024 Німеччина зіграє проти Шотландії, відбулась грандіозна церемонія відкриття. Урочисті заходи проходили на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені, пише 24 Канал.
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Організатори турніру підготували яскраву програму для шанувальників футболу.
Стадіон "Альянц-Арена" готовий до стартового матчу чемпіонату Європи-2024 Німеччина – Шотландія.
Стадіон у Мюнхені / фото УЄФА
Вболівальники збірної Шотландії в очікуванні видовища / фото Getty Images
Колоритний вболівальник збірної Шотландії / фото Getty Images
Талісман Євро-2024 ведмідь Альберт запрошує на футбольне свято.
Ведмідь Альберт – талісман ЧЄ-2024 / фото УЄФА
Офіційна церемонія відкриття Євро-2024 розпочалася о 21:45 за київським часом. Різнобарвні танцюристи символічно представили усіх учасників чемпіонату, а також 10 стадіонів, на яких відбуватимуться матчі.
Стадіон в Мюнхені в кольорах команд-учасниць / фото УЄФА
Танцюристи виступають під час церемонії відкриття Євро-2024 / фото Getty Images
Головний трофей турніру винесли на поле колишні капітани "бундестім" – Бернард Дітц та Юрген Клінсманн, а також вдова Франца Беккенбауера – Гайді.