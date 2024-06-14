Перед первым поединком, в котором хозяйка Евро-2024 Германия сыграет против Шотландии, состоялась грандиозная церемония открытия. Торжественные мероприятия проходили на "Альянц-Арене" в Мюнхене, пишет 24 Канал.
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Организаторы турнира подготовили яркую программу для поклонников футбола.
Стадион "Альянц-Арены" готов к стартовому матчу чемпионата Европы-2024 Германия – Шотландия.
Стадион в Мюнхене / фото УЕФА
Болельщики сборной Шотландии в ожидании зрелища / фото Getty Images
Колоритный болельщик сборной Шотландии/ фото Getty Images
Талисман Евро-2024 медведь Альберт приглашает на футбольный праздник.
Медведь Альберт – талисман ЧЕ-2024 / фото УЕФА