Перед первым поединком, в котором хозяйка Евро-2024 Германия сыграет против Шотландии, состоялась грандиозная церемония открытия. Торжественные мероприятия проходили на "Альянц-Арене" в Мюнхене, пишет 24 Канал.

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Организаторы турнира подготовили яркую программу для поклонников футбола.

Стадион "Альянц-Арены" готов к стартовому матчу чемпионата Европы-2024 Германия – Шотландия.

Стадион в Мюнхене / фото УЕФА

Болельщики сборной Шотландии в ожидании зрелища / фото Getty Images

Колоритный болельщик сборной Шотландии/ фото Getty Images

Талисман Евро-2024 медведь Альберт приглашает на футбольный праздник.

Медведь Альберт – талисман ЧЕ-2024 / фото УЕФА