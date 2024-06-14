Матч-открытие Германия – Шотландия состоится на домашнем стадионе мюнхенской Баварии – "Альянц Арене". Стартовый свисток французского рефери Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 (по киевскому времени), информирует 24 Канал.

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Хозяйка Евро против крепких шотландцев

Обе сборные попали путем жеребьевки в группу "А", где также сыграют с Венгрией и Швейцарией.

Это будет 18-я очная встреча Германии и Шотландии. В прошлых 8-ми матчах победу праздновал "бундестим". Зато шотландцы только 4 раза побеждали этого топового соперника. Еще 5 поединков были сведены вничью.

Последний раз эти сборные играли между собой дважды в групповом раунде квалификации чемпионата Европы сезона-2014/2015. Тогда в двух поединках победы праздновали футболисты сборной Германии – 2:1 и 2:3.

Шотландия в последний раз торжествовала над Германией еще в далеком сезоне-1998/1999, когда одержала минимальную победу 0:1. После чего шотландцы смогли свести к мировой 1:1 в квалификации Евро-2002/2003. Далее 3-х подряд матчах победу одерживали немецкие игроки.

К слову. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча-открытия Евро-2024 Германия – Шотландия.

Кто больше имеет шансов на победу

Футбольные эксперты и букмекеры выделяют в этом противостоянии четкого фаворита. По их мнению, Германия начнет домашнее Евро-2024 по футболу с уверенной победы. В победу гостей верят неохотно. Также не слишком верят в ничью в матче-открытии Евро-2024.

Вероятно, команды забьют на обеих больше двух голов. Не исключено, что все мячи будут в активе футболистов "бундестим", а сама Германия переиграет Шотландию с форой в (-1) или (-2) результативные удары.

Поединок не обещает быть очень "грубым", ведь прогнозисты не верят, что в игре будет более трех желтых карточек. Скорее всего, что оба коллектива доиграют матч в полных составах.

Лучшие шансы забили имеют сразу тройка немецких футболистов – Никлас Фюллькруг, Кай Гаверц и Дениз Ундав. Немного хуже шансы у Томаса Мюллера. А вот в составе Шотландии самые высокие шансы огорчить голкипера "бундестим" у нападающего английского Саутгемптона Че Адамса.