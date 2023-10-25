Трансферная цель Ювентуса стал лучшим игроком Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной

Украинский хавбек Шахтера Георгий Судаков стал автором гола в матче против испанской Барселоны. Аналитики Sofascore и WhoScored высоко оценили игру перспективного украинца.

Донецкий Шахтер в непростом поединке уступил титулованной Барселоне со счетом 1:2. "Горняки" во втором тайме были близки к камбеку, пишет 24 Канал.

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Еще один плюс к стоимости Судакова

По версии порталов Sofascore и WhoScored, автор гола в ворота "сине-гранатовых" Георгий Судаков стал лучшим игроком в составе Шахтера. Хавбек "горняков" отыграл все 90 минут на поле. За это время он нанес 2 удара по воротам (1 в створ и 1 мимо), отдал 40 точных передач с 50 (80%) и сделал 2 удачные обводки из 2.

Авторитетный портал WhoScored оценил игру хавбека "горняков" в 7,3 балла. В составе Барселоны лучшим признан Фермин Лопес (8,5), ставший автором одного из голов в ворота Шахтера.

Оценки WhoScored / скриншот

Аналитики ресурса Sofascore поставили Судакову оценку в 7,6 балла. А вот у Барсы лучшим признан Ферран Торрес (7,9).

Оценки Sofascore/скриншот