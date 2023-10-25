Донецький Шахтар в непростому поєдинку поступився титулованій Барселоні з рахунком 1:2. "Гірники" в другому таймі були близькими до камбеку, пише 24 Канал.

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Ще один плюс до вартості Судакова

За версією порталів Sofascore та WhoScored автор голу у ворота "синьо-гранатових" Георгій Судаков став найкращим гравцем у складі Шахтаря. Хавбек "гірників" відіграв усі 90 хвилин на полі. За цей час він завдав 2 удари по воротах (1 у ствір та 1 повз), віддав 40 точних передач з 50 (80%) та зробив 2 вдалі обведення з 2.

Авторитетний портал WhoScored оцінив гру хавбека "гірників" у 7,3 бала. У складі Барселони найкращим визнаний Фермін Лопес (8,5), який став автором одного з голів у ворота Шахтаря.

Оцінки WhoScored / скриншот

Аналітики ресурсу Sofascore поставили Судакову оцінку 7,6 бала. А от у Барси найкращим визнаний Ферран Торрес (7,9).

Оцінки Sofascore / скриншот

Нагадаємо, що в матчі проти Барселони Георгій Судаков забив свій дебютний гол в Лізі чемпіонів. Завдяки своїй надійній грі півзахисник привернув увагу скаутів провідних європейських клубів. Найбільшу зацікавленість у послугах гравця виявляє туринський Ювентус. Портал Transfermarkt оцінює Судакова в 15 мільйонів євро.