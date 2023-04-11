Энтони Гордон, за которого Ньюкасл заплатил 45,6 миллионов евро, продемонстрировал неуважение к главному тренеру команды Эдди Хау. Фанаты "сорок" свирепствуют и требуют жесткого наказания для юного англичанина.

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Парень без дисциплины

Молодому нападающему не пришлась по душе его замена в проигранном матче Брентфорда. Сначала Гордон появился на поле на второй тайм, однако коуч Ньюкасла произвел обратную замену, заменив футболиста в дополнительное арбитром время. Конечно, амбициозного Энтони такой поступок наставника "сорок" очень сильно разозлил, поэтому Гордон решил продемонстрировать всю свою агрессию.

Сначала юный нападающий не пожал руку Эдди Хау после того, как вернулся на скамью для запасных. Тренер Ньюкасла пытался что-то донести до Гордона, однако тот нагло оттолкнул коуча, на что сразу бурно отреагировали болельщики "сорок", яростно скандируя в сторону Энтони.

Фаны Ньюкасла решили не закрывать глаза на этот инцидент, поскольку поведение молодого нападающего может повлиять на имидж клуба. Болельщица "сорок" написал обращение от имени клуба, в котором призвал отстранить Гордона от матчей за первую команду до конца сезона.

Клуб может подтвердить, что Энтони Гордон не будет частью основного состава до конца сезона и будет тренироваться с U-21 на базе Академии до мая. Это связано с дисциплинарным вопросом,

– говорится в псевдозаявлении.

Видео инцидента с участием Гордона:

Выступления Энтони: