У рамках 5-го туру групового раунду Ліги Європи Гент вдома поступився Словану (1:2). Найкращими у зустрічі у складах обох команд стали українці Роман Яремчук та Тарас Качараба.

У складі обох команд зі старту вийшли відразу два українці. Ними стали Роман Яремчук (Гент) та Тарас Качараба (Слован). У першому таймі легіонери з України не відзначились результативними діями, що не скажеш про другу 45-хвилинку, пише 24 канал.

Оце так Качараба забив дебютний гол у Лізі Європи у ворота Гента Яремчука: відео

Спершу на 55-й хвилині Качараба у боротьбі у воротарському майданчику господарів виявився найспритнішим та у падінні прошив сітку воріт. А вже через 5 хвилин нападник Яремчук елегантно обігрався з партнером по команді та без вагань більярдно пробив з-за меж штрафного майданчика, скоротивши рахунок зустрічі 1:2 на користь гостей.

Форвард також відзначився і жовтою карткою у матчі. Поєдинок так і завершився мінімальною перемогою чеського клубу – 1:2.

Авторитетний портал WhoSсored достатньо високо оцінив дії українців на полі. Яремчук отримав за 90 хвилин 7.3 бала, ставши найкращим гравцем у складі своєї команди.

А захисник Качараба, гол якого виявився переможним у зустрічі, отримав 8.2. Така оцінка стала найвищою серед усіх гравців, які взяли участь у матчі.

На 62-й хвилині на полі з'явився ще один представник України. Ним став хавбек Роман Безус із Гента. Його гра протягом 28 хвилин часу отримала 6.4 бала.



Гент – Слован: оцінки гравців / Скрін з WhoScored