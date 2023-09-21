Луганская Заря свой стартовый матч сыграет на условно домашнем поле в Люблине. Ее соперником станет бельгийский Гент, по результатам прошлого сезона занявший пятое место в своем чемпионате.

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Позор бельгийцев, за который они должны извиниться

Перед стартом матча "буйволы" на официальном сайте опубликовали представление Зари, в котором сделали очень много враждебных и непонятных для Украины заявлений. В частности, назвали луганский клуб российско-ориентированным.

Город с населением 470 тысяч жителей является частью оккупированной/анексированной Россией территории на востоке Украины. Многие дома в городе были разбомблены, несколько тысяч человек погибли. Около половины жителей – этнические россияне, для более 80 процентов населения русский язык является родным.



И город, и клуб очень русско-ориентированы. Это было видно из того, что в логотипе клуба очень долго использовалось русское название "Заря" (а не украинская "Зоря"). Только недавно это было исправлено,

– идет в представлении.