Металлист 1925 – Заря 2:1

Голы: Дмитренко, 6, Борячук, 28 – Герреро, 17.

Матч с харьковчанами стал дебютным для Валерия Кривенцова во главе луганской команды. Однако хозяева поля испортили дебют новому наставнику "мужиков", сообщает 24 Канал.

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Черная полоса Зари продолжается

Подопечные тренерского дуэта Эдмар – Голодюк активно начали встречу и уже на 6-й минуте заставили Турбаевского доставать мяч из сетки ворот. Вингер харьковчан Дмитренко продемонстрировал индивидуальное мастерство, открыв счет в матче.

Заря довольно быстро отыгралась. Арендованный у Динамо Викентий Волошин воспользовался ошибкой в центре поля хозяев, выдав пас на Геррреро. Панамец свой выход один на один не упустил – 1:1.

Металлист 1925 вышел вперед благодаря пенальти. Антюх неудачно сыграл рукой в собственной штрафной. Арбитр после просмотра ВАР указал на одиннадцатиметровую отметку. К точке подошел Борячук, забив гол в первом же своем матче за харьковчан.

Этот гол стал последним во встрече. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Металлиста 1925 со счетом 2:1.

Харьковская команда одержала третью победу в чемпионате. С 10 пунктами в активе Металлист 1925 поднялся с 9 на 5 место.

Команда Кривенцова продолжает находиться в кризисе. У Зари 5 очков и 12 строчка в чемпионате. Свой следующий матч луганчане сыграют в Лиге конференций против бельгийского Гента (21 сентября).

Видеообзор матча Металлист 1925 – Заря